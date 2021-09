Masz skłonności do skoku w bok w związku? Długość tego palca dłoni może to zdradzić! [05.09.2021]

Z dłoni można wyczytać bardzo wiele i nie trzeba do tego wróżki oczytanej w liniach papilarnych. Każdy z nas może sobie wiele wywróżyć z... palców. Kluczowe są zwłaszcza serdeczny i wskazujący. Jak wykazali naukowcy, długość tych palców ma ścisły związek z procesami zachodzącymi w naszym organizmie. Od tego mogą zależeć wasze losy w życiu miłosnym, predyspozycje zawodowe, a nawet większe ryzyko zachorowań na groźne choroby. Sprawdźcie, to proste! Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Pixabay