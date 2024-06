Mateusz Cieślakiewicz z Koalicji Obywatelskiej rezygnuje z mandatu radnego Grudziądza

Przypomnijmy. Mateusz Cieślakiewicz do rady miejskiej wszedł z list Koalicji Obywatelskiej z okręgu obejmującego m. in. Lotnisko. Został też przewodniczącym komisji rewizyjnej. Dotąd był leśniczym lasów komunalnych. Po objęciu mandatu radnego musiał zgodnie z przepisami prawa zrezygnować z pracy (przy. red. przebywał na bezpłatnym urlopie), gdyż nie mógł być jednocześnie radnym i pracować podlegając bezpośrednio prezydentowi Grudziądza. Zatem od kwietnia br. na jego stanowisku był wakat. W międzyczasie też doszło do reorganizacji struktury organizacyjnej ratusza i jej ramach powstał m. in. wydział lasów miejskich. Rozpisano konkurs na dyrektora. Niestety został unieważniony gdyż nie było żadnego kandydata.