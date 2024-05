Szli razem do wyborów jako Sojusz Obywatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego. Po wyborach podzielili się. Co dalej?

to już klub radnych Obywatelski Grudziądz w skład którego weszło 3 radnych, był nowością w Radzie Miejskiej Grudziądza. A mowa o: Aleksandrze Drozdeckiej, która została jego przewodniczącą, Macieju Gburczyku i Szymonie Gurbinie. Wszyscy to działacze Polski 2050 Szymona Hołowni, ale do Rady Miejskiej Grudziądza startowali z komitetu Sojusz Obywatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego. Pod szyldem tego komitetu przypomnijmy mandaty radnych zdobyli także:

Oni jednak nie znaleźli się w klubie Obywatelski Grudziądz. Jak sprawę komentuje Łukasz Kowarowski? - Rozmawialiśmy przed sesją z prezydentem odnośnie klubu i nikt niczego konkretnie nie deklarował. Była mowa o tym, że będziemy tworzyli wspólny klub, ale sprawa była w toku, a nie przesądzona. Takie bynajmniej mieliśmy odczucia. Na sesji okazało się, że powstał klub Obywatelski Grudziądz złożony tylko z ludzi Hołowni. Cóż... My do niego na pewno nie wejdziemy - stanowczo mówi Łukasz Kowarowski. - Z Przemkiem Deckerem będziemy radnymi Lewicy. Klub nie jest nam niezbędny do tego by dobrze pracować na rzecz mieszkańców. W kadencji 2014 - 2018 byłem radnym niezależnym i też z pełnym zaangażowaniem działałem dla rozwoju miasta.