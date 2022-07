Mateusz ma szkółkę deskorolki w Grudziądzu. Postarał się o dotacje i rozkręca własną firmę. Ty też możesz!

- Ta dotacja dla mnie okazała się "strzałem w dziesiątkę". Są dzieciaki, jest energia i działam! - mówi Mateusz Tomalski. - Cieszę się, że przyznano mi to dofinansowanie, bo mogłem w jego ramach zakupić sprzęt niezbędny do szkółki. Stwierdziłem że skoro jest taka możliwość to czemu nie spróbować. Udało się.

Pan Mateusz jest licencjonowanym instruktorem, więc dokładnie wiedział co będzie mu potrzebne aby rozkręcić firmę. Zakupił m.in. deskorolki, sprzęt do ćwiczeń, namiot i samochód. W Grudziądzu ze swoją ekipą młodych deskorolkarzy zajęcia prowadzi na Strzemięcinie na Skateparku. A co poza sezonem? - Czekamy z utęsknieniem na kryty obiekt w Grudziądzu, ale póki co jesienią, zimą trzeba będzie wyjeżdżać do miast gdzie obiekty do treningów są kryte - mówi Mateusz Tomalski.

Jeśli jesteście zainteresowani, aby wasze pociechy spróbowały jazdy na deskorolce pod okiem wykwalifikowanego instruktora, znajdziecie namiary na Mateusza Tomalskiego na Facebook-u: TUTAJ