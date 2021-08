Mateusz Morawiecki w Bydgoszczy: - Pesa to gotowy scenariusz na film. Diament polskiego przemysłu! [wideo i zdjęcia]

Pesa: film z happy endem

- Zakłady Pesy to gotowy scenariusz na materiał filmowy i to scenariusz coraz bardziej ciekawy. W lata 90. ubiegłego wieku firma wchodziła jako zakłady remontowe, a dziś to perła Bydgoszczy, perła województwa kujawsko-pomorskiego i, powiedzmy sobie szczerze, prawdziwa duma, diament polskiego przemysłu. To scenariusz na film z happy endem. Pojazdy z bydgoskiego zakładu jeżdżą w kilkunastu krajach - mówił premier w zakładzie bydgoskiej firmy.