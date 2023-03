Matka uczennicy uniewinniona od zarzutu nękania nauczycielek. Szkoła odpowiada przez prawnika

W uzasadnieniu wyroku czytamy, iż "w czerwcu 2021 roku doszło do zdarzenia na lekcji języka angielskiego, podczas której nauczycielka (…) miała naruszyć nietykalność cielesną jednej z uczennic". Sąd stwierdził, że obwiniona kontaktowała się z nauczycielkami tylko przez e-dziennik i "wysłała najwyżej po trzy wiadomości do każdej z nich". Przy czym odebranie tych wiadomości zajęło nauczycielkom kilka tygodni. Do dyrektor i wicedyrektor szkoły dzwoniła - podkreśla sąd - natomiast tylko w czasie, kiedy "realnie i faktycznie wykonywały one owe funkcje, a nie w okresie ich urlopów, czy zwolnienia lekarskiego". W stanowisku sądu czytamy, że matka miała prawo wysyłać pytania i składać skargi oraz wnioski "nawet, jeżeli nie są one zasadne".

Świetlica nie podlega szkole

"Przekazanie rodzicowi dokumentacji nie zakończyło jednak sprawy. Rodzic kolejny raz składał zastrzeżenia co do treści dokumentów - czytamy dalej w odpowiedzi adw. Pawlaka - Nie przyjmował przy tym do wiadomości, że dokumenty stanowią wierne odzwierciedlenie opisanych w nich zdarzeń. Nie sposób także nie wskazać, że zarzuty co do treści dokumentów oparte były wyłącznie o to, że dziecko rodzica, przedstawiło w domu inną, własną wersję zdarzeń."