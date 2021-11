Matka zmarłej Adusi z Grudziądza ma zakaz zbliżania się do pozostałej dwójki dzieci

Zastosowane środki wobec Sylwii C. na chwilę obecną są bezterminowo. Jeśli chodzi o dozór, to 31-latka będzie musiała trzy razy w tygodniu meldować się na komendzie policji. Kobieta też nie może kontaktować się i zbliżać do dwójki pozostałych swoich dzieci: 4-letniej dziewczynki i 7 - letniego chłopca, które pozostają w placówce opiekuńczej.

Choć 31-latka nadal będzie przebywała na wolności to będzie już "namierzalna" dla organów ścigania prawa gdyż prokuratura zastosowała wobec niej dozór policyjny oraz ma zakaz opuszczania kraju. - Ponadto podejrzana ma też zakaz kontaktowania się i zbliżania do dzieci - informuje Magdalena Chodyna, zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu.

Przypomnijmy. Do tragedii doszło 10 października. Sylwia C. wezwała karetkę do sześciotygodniowej Ady. Niestety w skutek zapalenia płuc i mięśnia sercowego dziecko zmarło. W szpitalu odkryto ślady przemocy fizycznej na niemowlaku. Jednak biegły wykluczył, aby miały one bezpośredni związek ze zgonem dziecka. O znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem został podejrzany ojciec Ady, Adrian D. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia.