Śmierć małej Ady z Grudziądza. Matka dziecka z zarzutami na wolności. Grudziądzanki:- Wracaj do zakładu karnego! [zdjęcia]

- Jesteśmy tu by zaprotestować przeciwko przemocy wobec dzieciom oraz niskim karom dla osób, które dopuszczają się takich przestępstw na małych, bezbronnych dzieciach - mówi Marlena Zakierska. - Wszystkim z nas jest przykro z tego powodu, że Adrianna nie żyje, a matka wyszła na wolność. Dla nas jest to nieludzkie i nie do pomyślenia że małe dziecko zostało skatowane, choć oficjalnie powiedziano że przyczyną śmierci było zapalenie płuc gdzie matka absolutnie nie pośpieszyła jej z pomocą a siedzi w fotelu i kawę pije!

Transparenty i znicze pod oknami mieszkania matki niemowlaka

Grudziądzanki skrzyknęły się w mediach społecznościowych. Przygotowały transparenty. Hasła jakie zapisały, to m.in. "Dzieci są święte", "Prawdziwa matka nie pozwoli, by jej dziecku stała się krzywda". Z Rynku przeszły pod kamienicę gdzie mieszkała mała Adusia z rodziną. Tutaj pod oknami skandowały m.in. "Wracaj do zakładu karnego"! Odmówiły modlitwę, zapaliły znicze i zostawiły transparenty.

Pani Marlena dodaje: - Jesteśmy tutaj, by pokazać że nie jesteśmy obojętni na krzywdę dziecka. Nie godzimy się na to! Matka Adusi patrzyła na krzywdę córki i była temu obojętna. Grudziądzanka, uczestniczka protestu zapytana co by powiedziała matce Adrianny? Odpowiada: - Gdzie ty mamo byłaś? Co zrobiłaś, aby temu zapobiec?!