Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego - co to za święto? Sprawdź, czy w Ofiarowanie Pańskie trzeba iść do kościoła

Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 2024 - czy trzeba iść do kościoła?

Matki Boskiej Gromnicznej w kościele rzymskokatolickim NIE JEST świętem nakazanym. Oznacza to, że w tym dniu katolicy nie mają obowiązku wzięcia udziału w mszy świętej. Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące nie mają obowiązku uczestniczenia 2 lutego we Mszy Świętej . Katolicy nie muszą obowiązkowo iść do kościoła, ani uczestniczyć we mszy świętej.

Ofiarowanie Pańskie - Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 2024. Co to za święto?

2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego i Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce określane jako Matki Boskiej Gromnicznej. Dzień ten upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. 2 lutego nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia święci się świece - według starej legendy Matka Boża odpędzała światłem gromnicy stado wilków od domów mieszkalnych. Od 1997 roku w święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To także dzień dorocznej pielgrzymki parlamentarzystów na Jasną Górę.

Wśród wiernych pojawia się pytanie, czy w związku ze świętem Ofiarowania Pańskiego należy 2 lutego iść do kościoła? Czy jest to święto nakazane i dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej? Podczas Eucharystii w święto Ofiarowania Pańskiego biskupi diecezjalni modlą się wraz z osobami życia konsekrowanego w ich intencji. W tym dniu siostry zakonne i zakonnicy podczas mszy św. odnawiają śluby zakonne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Nie jest to święto nakazane. Oznacza to, że 2 lutego wierni nie są zobowiązani do czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Wyjątkiem są oczywiście lata, w których święto 2 lutego wypada w niedzielę - wtedy oczywiście należy iść do kościoła.