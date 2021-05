Mecz 24. kolejki IV ligi kujawsko-pomorskiej BKS Sparta Brodnica - Orlęta Aleksandrów Kujawski 5:0. Zdjęcia

NOWE Inowrocław. Tak w latach 90. rodziła się koszykarska potęga Noteci Inowrocław. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia

Pamiętacie lata 90. ubiegłego wieku, gdy koszykarska drużyna Noteci Inowrocław odnosiła największe sukcesy, awansując do najwyższych lig polskiego basketu i mierząc się z najlepszymi wówczas polskim drużynami? Jesli nie, to zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć sprzed ponad 20 lat.