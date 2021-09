Mecz III ligi piłkarskiej: Bałtyk Koszalin - Zawisza Bydgoszcz na żywo

Bałtyk Koszalin - Zawisza Bydgoszcz 1:1 (1:1)

43 - Zawiszanie znowu zaczęli dominować i przenieśli ciężar gry na połowę Bałtyku.

39 - Wędzelewski doprowadza do wyrównania. Świetna akcja Zawisza. W jej finale Żylski przepuścił piłkę do Wędzelewskiego. Ten wpadł w pole karne i płaskim strzałem po długim rogu pokonała Mikołajczaka

38 - Po strzale zza pola karnego Mielcarka piłka odbija się od zawodnika Bałtyku i Zawisza ma kolejny róg. Pomysłowe zagranie z kornera do tyłu do Żylskiego, ale jego strzał został zablokowany.

35 - Widać, że stracony gol kompletnie rozbił bydgoszczan, którzy nie potrafią wrócić do wcześniej dyspozycji

30 - Pierwsze pół godziny należało do Zawiszy i gdy wydawało się, że bydgoszczanie obejmą prowadzenie, to... stracili gola. Praktycznie pierwsza akcja gospodarzy przyniosła im bramkę.

24 - Bałtyk obejmuje prowadzenie. Łysiak uciekł obrońcom Zawiszy i pokonał Szelong w sytuacji sam na sam. Kapitan Bałtyku otrzymał świetne prostopadłe podanie od Gintera

24 - Pierwsza zmiana w Bałtyku. Waleńskiego zastępuje Ponurko

22 - Po strzale Mielcarka z wolnego piłka odbija się od jednego z koszalinian i jest kolejny róg dla Zawiszy. Jednak Tkaczyk pewnie piąstkuje po wrzutce Mielcarka

20 - Żółta kartka dla Szaflarskiego za faul na Brzezińskim

18 - Szybkie przejęcie piłki przez niebiesko-czarnych. Spod końcowej linii Żylski zagrał do Piekusia i tylko wślizg obrońcy Bałtyku przeszkodził skrzydłowemu Zawiszy w oddaniu celnego strzału.

17- Dobra akcja zawiszan. W jej finale Żylskiemu piłkę z nogo zdjął obrońca Bałtyku i mamy kolejny róg dla bydgoszczan.

15 - Żółta kartka dla Mielcarka za faul

13 - Kolejny róg dla niebiesko-czarnych. Niezłe dośrodkowanie, ale sytuację rozwiązują obrońcy Bałtyku

11 - Rzut rożny wywalczył Brzeziński. Dobrze bitą piłkę piąstkuje bramkarz Bałtyku

9 - Żółta kartka dla Jasitczaka za faul na Piekusiu

7 - Pierwszy strzał z dystansu oddał Żylski. Piłka minęła słupek w odległości około metra.

4 - Po akcji Prejsa pierwszy róg dla Zawiszy. Jednak dośrodkowanie Piekusia niecelne i obrońcy Bałtyku wybijają piłkę

1 - Pierwszy gwizdek. Zaczęli gospodarze

PRZED MECZEM

Witamy serdecznie z Koszalina, gdzie o godzinie 12 rozpocznie się mecz Bałtyk - Zawisza. W barwach niebiesko-czarnych zadebiutuje Bartosz Szelong. Na ławce rezerwowych jest też Robert Tunkiewicz najnowszy nabytek Zawiszy, który wczoraj został zatwierdzony do klubu.