Medycy pogotowia mają otrzymać uprawnienia koronera. Krzysztof Wiśniewski, ratownik z Bydgoszczy: To duża odpowiedzialność

Odpowiedzią na te braki mają być przepisy, które wejdą w życie 22 czerwca tego roku. Paramedycy mają uzyskać nowe uprawnienia, m.in. będą stwierdzali zgon pacjenta. Zgodnie jednak z pismem ministra zdrowia z 5 czerwca 2023 roku, co do zasady ratownik medyczny obowiązany jest do stwierdzenia zgonu, który nastąpił tylko w trakcie akcji medycznej.

Kiedy nastąpił zgon

Takie rozwiązanie ma niwelować wykorzystywanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do dysponowania do zgonów. Ratownicy oceniają to, jako dobry sygnał. Nie ukrywają jednak, że realizacja nowych przepisów to też wyzwanie.

- Stwierdzenie zgonu postawiło przed kierownikami ZRM nowe i nieznane dotąd zadanie - mówi Krzysztof Wiśniewski. - Nigdy wcześniej nie wykonywaliśmy tej czynności. Spocznie na nas duża odpowiedzialność.

Jest ona związana z koniecznością dokonania oględzin zwłok, wstępnego stwierdzenia, czy zgon mógł mieć przyczyny kryminalne, ustalenie wstępnej przyczyny śmierci. Szczególnie niepokój u ratowników pogotowia budzi ostatni z wymienionych elementów, bo ustalenie przyczyny zgonu będzie się odbywało bez odpowiednich „narzędzi i wiedzy z zakresu medycyn sądowej"). To, jak podkreślają ratownicy, wymaga cyklu obowiązkowych szkoleń dla paramedyków i pielęgniarek.