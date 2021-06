Memy po meczu Polska - Szwecja. Czego brakowało? Dziesięciu Lewandowskich. Polska jedzie do domu!

Polska - Szwecja 2:3. Dla nas to już koniec EURO 2020! Dwa gole i wielki mecz Roberta Lewandowskiego nie wystarczyły do pokonania Szwedów. Walki i ambicji naszym piłkarzom nie można odmówić, ale fatalna defensywa przekreśliła nasze szanse. Polska zajmuje ostatnie miejsce w grupie, nadzieje na ten turniej były zupełnie inne. Zobaczcie memy po meczu Polska - Szwecja na Euro 2020.Na następnych zdjęciach kolejne memy i komentarze po meczu Polska - Szwecja. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

