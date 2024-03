Metalkas Pałac Bydgoszcz - Radomka Radom. Przegrana na koniec sezonu - zdjęcia

Metalkas Pałac Bydgoszcz - Radomka Radom 1:3

Początkowo druga odsłona była wyrównana. Przy stanie 6:6 rywalki Pałacu zaczęły popełniać błędy i przegrały kolejne trzy akcje. Po chwili bydgoszczanki miały problemy z przyjęciem zagrywki Moniki Gałkowskiej i straciły całą zaliczkę (12:14) . Trener Martino Volpini próbował wybić radomianki z uderzenia, biorąc czas, ale niewiele to dało (13:17) . Gospodynie się nie poddały, dobrą zmianę dała Julia Gliwa . Doprowadziły do wyniku 20:22 , ale doświadczone rywalki nie wypuściły szansy z ręki.

Czwarty set rozpoczął się źle dla gospodyń. Nie potrafiły skończyć ataków, co wykorzystywały radomianki, skutecznie kontrując. Pałącanki przegrywały 3:7 i 7:12. Bydgoszczanki co najwyżej zbliżały się do rywalek na dwa punkty. Tym samym nie udało się zakończyć sezonu zwycięstwem.

Krótko podsumowując sezon, można stwierdzić, że on był słodko - gorzki. Słodki, ponieważ udało się po raz kolejny obronić miejsce w elicie. A gorzki bo znowu nie udało się awansować do play off, co było celem przed rozpoczęciem rozgrywek.