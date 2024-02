Miały być piękne ciuchy. Nie ma ani paczki, ani pieniędzy - tak oszukują na Facebooku

Proszą o wpłatę i... brak kontaktu

Wysyłają kuriera z pieniędzmi? Ściema!

Walizka z bagażem za 13 zł? I... konto wyczyszczone!

- Opinie pod postem były liczne i tylko pozytywne. Ludzie pokazywali na zdjęciach, co znaleźli w walizkach, a były to m.in. drogie kosmetyki, iPady, fajne ciuchy, markowe buty. Kliknęłam, najpierw trzeba było odpowiedzieć na trzy proste pytania, a potem zostałam przekierowana na grafiki walizek do losowania. Bo, cały bajer polega na tym, że to jakby kot w worku, ale tylko za 13 zł, natomiast może trafić się coś fajnego. Jednak podczas dalszych instrukcji zapaliła mi się czerwona lampka i sobie odpuściłam - opowiada pani Ewa.

Dobre opinie piszą boty!

Piotr Rudzki, rzecznik lotniska powiedział nam, że to nie pierwszy atak z wykorzystaniem nazwy i zdjęcia lotniska jako profilowego, żeby post wydawał się wiarygodny: - Kontaktują się z nami oszukani, którym przestępcy wyczyścili konta do zera. Przyjrzałem się temu procederowi i doszedłem do momentu, gdy poproszono mnie o dane do logowania. Wszystkie opinie piszą boty. Co ciekawe, mają nie po polsku brzmiące nazwiska, za to treści, które wrzucają są pisane bezbłędną polszczyzną. Próbowaliśmy dodawać swoje, że to oszustwo, ale natychmiast byliśmy blokowani, zaś to, co pisaliśmy szybko znikało. Facebook lekceważy sygnały twierdząc, że to reklamy, więc nie odpowiada za ich treść. Również sam na tym zarabia, bo autorzy pomysłu z walizkami mogą dalej oszukiwać i mieć pieniądze za treści sponsorowane. Tak to działa!