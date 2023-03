Sprzedajesz w portalach aukcyjnych? Żaden kurier po to nie przyjedzie. To oszustwo!

Mieszkańcy Kujaw i Pomorza, których próbowano lub okradzioniono „w internecie”, teraz ostrzegają innych: „Nowa metoda oszustów! Sprzedajecie coś w sieci? Żaden kurier po to nie przyjedzie. Ściema! Nie zarobicie, a możecie dużo stracić!”

Spis treści: Opowiadają, co ich spotkało, gdy wystawili ogłoszenie w internecie Jak mogą działać oszuści? Jak ustrzec się przed takim oszustwem? Gdzie zgłaszać takie sytuacje? - Zawsze uważałam i w żadne linki nie wchodziłam, aż do teraz. Kliknęłam, jak wystawiłam rzeczy na vinted. I mam nauczkę! Z mojego konta zniknęło 2800 zł - ostrzega pani Angelika w Grupie Bydgoszczanie na Facebooku.

Ta sama treść tylko... miasto inne. Taka ściema!

Okazuje się, że takie sytuacje to ostatnio prawdziwa plaga. Ludzie opisują swoje historie w internecie i przestrzegają innych: „To próba oszustwa!”

- Miałam podobnie. Dostałam link i musiałam wpisać dane do banku, że niby pieniądze za sprzedaż przyjdą na konto i stało się... - dodaje pani Ania.

Ktoś inny pisze, że po wystawieniu ogłoszenia o sprzedaży czegoś - w różnych miejscach w sieci, m.in. na OLX i Facebooku, przychodzą podobne treści tylko nadawcy się zmieniają. Wyglądają mniej więcej tak: „Witam. Towar jeszcze nie jest sprzedany? Czy jest możliwość wysyłki kurierem InPost po wcześniejszej wpłacie na konto?Zamówię kuriera i pokryję koszty wysyłki. Kurier zakapuje i zabierze do mnie. Ok? Bo jestem z Białegostoku”. - Wystawiłam na sprzedaż krzesełko dla dziecka i dostałam aż siedem takich wiadomości, tylko miasta się zmieniały. Gdy zapytałam, od kiedy to kurier przyjeżdża i pakuje towar, nastąpiła cisza - opowiada mama z Bydgoszczy. Nie dała się nabrać.

- Pani Karolina radzi: - Jak wystawiam coś na sprzedaż, zawsze piszę: odbiór osobisty. Nie bawię się w żadne wysyłki. Płatność z ręki do ręki i po sprawie.

Jak mogą działać ci oszuści? - wyjaśnia Komenda Główna Policji?

Sprzedajesz coś na portalu aukcyjnym. „Kupujący” zgłasza się do ciebie, ale tylko na komunikatorze. Twierdzi, że chce to kupić i wysyła link, gdzie rzekomo „odbierzesz” swoje pieniądze. Klikasz w niego i zostajesz przekierowany cię do fałszywej strony portalu aukcyjnego, banku albo firmy kurierskiej. Nieprawdziwa strona wymaga od ciebie podania danych dostępu do twojego konta bankowego albo danych twojej karty. Przestępcy w kilka minut robią sobie przelewy albo zaciągają kredyt na twoim koncie, a pieniądze wypłacają kodem blik w bankomacie. Choć do ciebie przychodzi sms z banku z kodem potwierdzającym, niestety, nie czytasz dokładnie, co potwierdzasz.

Wpłata tylko na konto!

Jak ustrzec się przed takim oszustwem? Za rzeczy sprzedawane na portalu aukcyjnym przyjmujemy jedynie wpłaty na konto. Nie zgadzamy się na żadne „pośrednie” formy płatności. Żadnych linków i żadnych płatności „za pomocą” innych portali czy stron. Nigdy nie klikajmy w żadne linki przysłane przez obce osoby. Nigdy nie podajemy danych do logowania do konta lub do karty na niesprawdzonych stronach internetowych. Zawsze loguj się do swojego banku z naszego komputera.

Takie sytuacje można zgłosić policji lub np. na www.CERT.pl - jest to strona zespołu reagowania na incydenty komputerowe, gdzie ludzie podają podejrzane esemesy i linki, które dostali. Zgłaszanie phishingu jest niezwykle proste i intuicyjne. Wchodzimy na https://incydent.cert.pl/, wypełniamy krótki formularz online, dołączamy podejrzaną wiadomość i wysyłamy.

Phishing - straszny atak!

Phishing to jeden z najpopularniejszych ataków - przestępcy internetowi próbują nas oszukać i spowodować, abyśmy zrobili, co każą. Cyberprzestępcy podszywając się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych, starają się wyłudzić nasze dane do logowania np. do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych. Wiadomości phishingowe są tak przygotowywane, aby wyglądały na autentyczne, ale w rzeczywistości są fałszywe. Mogą próbować skłonić Cię do ujawnienia poufnych informacji, zawierać link do strony internetowej rozprzestrzeniającej szkodliwe oprogramowanie lub mieć zainfekowany załącznik.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!