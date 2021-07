Między S5 a S10, czyli o postępach na głównych drogach Kujaw i Pomorza

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Budowa drogi ekspresowej S5 została podzielona na siedem odcinków, z czego cztery zostały do tej pory oddane do ruchu. Na pozostałych trzech odcinkach, na których konieczne było ogłoszenie przetargów na nowego wykonawcę, trwają prace budowlane. Nowi wykonawcy kontynuują prace od wiosny ubiegłego roku.

Droga S5 połączy Wrocław, Poznań i Bydgoszcz z autostradą A1 w okolicy Grudziądza. Łączny koszt inwestycji to ok. 3,4 mld zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to prawie 1,8 mld zł.

S5 Nowe Marzy - Świecie Południe



Nowy wykonawca - firma Budimex - kontynuuje prace od wiosny 2020 r. na całym odcinku przyszłej drogi ekspresowej S5 o długości 23,3 km. Od zakończenia przerwy zimowej, trwającej do 15 marca, wykonawca dokonał wielu zmian organizacji ruchu. Wprowadzono go na nową jezdnię przyszłej drogi ekspresowej i otwarto nowe fronty robót.