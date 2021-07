Tuchola. Stąd w Bory Tucholskie, albo... zostajemy na miejscu

Dla mnie okazją do zatrzymania w Tucholi są zwykle wyjazdy na spływy kajakowe najpiękniejszą – nie tylko moim skromnym zdaniem - rzekę w Polsce, Brdę oczywiście. W wakacje w tym 14-tysięcznym mieście dzieje się wiele, więc jest na czym oko zawiesić i do czego uszy nastawić.

A tak na co dzień zawsze warto zajrzeć do Muzeum Borów Tucholskich, obejrzeć wspomniane wystawy oraz te stałe – obrazujące historię miasta (w postaci makiet, zbiorów artefaktów i tablic z informacjami) oraz prezentujące Chatę Borowiacką, a dokładniej dwie zrekonstruowane izby tejże wraz z wyposażeniem.

Nie są to rzecz jasna oryginały, ale widomy znak, że Tuchola dba o swe dziedzictwo, choćby wiązało się – i tak jest w istocie - z Krzyżakami. Bo to właśnie z tutejszego zamku krzyżackiego ów oręż pochodził. Należał do komtura Heinricha von Schwelborna, który swą funkcję pełnił od roku 1404, zaś w bitwie grunwaldzkiej, a właściwie podczas ucieczki po klęsce poległ. Według Długosza, dopadł go pościg i komtur stracił życie przez odcięcie głowy.