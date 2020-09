Mieszkańcowi Torunia ktoś wyczyścił konto na 11 000 złotych, czyli do zera. Co teraz?

Co zrobić, gdy znikną pieniądze z konta? Należy napisać reklamację do banku. Jeśli bank jej nie uzna można złożyć skargę do KNF.

Bank, prawdopodobnie po naszej interwencji, zwrócił klientowi pieniądze, ale nie zawsze tak musi być, także naprawdę trzeba uważać. Policjant anonimowo: "Hakerzy są o trzy kroki przed bankami".

Oto historia pana Mateusza z Torunia: - Z mojego konta bez autoryzacji wypłynęło łącznie 11 tysięcy złotych - opowiada pan Mateusz. Łącznie było ponad 20 transakcji na zagraniczne konta - Zostało prawie zero. To musiało stać się 25 i 26 sierpnia, transakcji na konta zagraniczne było ponad 20. Dowiedziałem się o nich po otrzymaniu, 26 sierpnia, SMS-a z Banku Millennium na kwotę 99 euro wymagającej potwierdzenia za pomocą wysłanego do mnie hasła, co od razu wzbudziło podejrzenia. Transakcji tej nie potwierdziłem. Natychmiast zalogowałem się do bankowości internetowej i zobaczyłem, że z użyciem mojej karty płatniczej, lecz bez fizycznego jej użycia, wykonano liczne zakupy. Niezwłocznie skontaktowałem się z bankiem. Karta została zablokowana, ale, niestety, otrzymałem informację, że transakcje nie mogą zostać anulowane i nawet pieniądze, które są obecnie zablokowane będą już zrealizowane, czyli razem 11 tysięcy złotych.

Co na to Bank Millennium? - Ze względu na tajemnicę bankową nie możemy się odnieść do sprawy konkretnego klienta - odpowiada nam Agnieszka Kubajek z biura prasowego Banku Millennium. - Każde zgłoszenie rozpatrujemy indywidualnie i najszybciej, jak to możliwe. Niestety, w przypadku konieczności wyjaśnienia sprawy z podmiotem zewnętrznym, termin rozpatrzenia reklamacji jest wydłużony, jednak zawsze zgodny z obowiązującymi nas regulacjami. Przypominamy, że ustawowy czas rozpatrzenia reklamacji dotyczącej usługi płatniczej to do 15 dni lub 35 dni w przypadku konieczności uzyskania informacji od podmiotu zewnętrznego. Jeżeli chodzi o kwestie związane z transakcjami kartami, wszystkie transakcje i ich próby podejmowane po zastrzeżeniu czy zablokowaniu karty są odrzucane przez nasz system. Może się zdarzyć sytuacja, że płatność kartą zostanie zaksięgowana po zastrzeżeniu/blokadzie karty, jeżeli została zainicjowana i prawidłowo zautoryzowana przed blokadą. To jedyny możliwy przypadek.

Co zrobić, gdy znikną nam pieniądze z konta? Należy wtedy jak najszybciej napisać reklamację do banku. Jeśli bank jej nie uwzględni, można złożyć skargę do KNF. Gdy komisja uzna ją za zasadną zwróci się do banku z żądaniem wyjaśnień. - Jak najszybciej poinformuj swój bank, najbliższą jednostkę policji (koniecznie weź z niej zaświadczenie) i zespół CERT (www.incydent.cert.pl - red.) - podpowiadają też eksperci z Biura Rzecznika Finansowego. - Uwaga, niezależnie od informacji o kradzieży zgłoś się do swojego banku z żądaniem zwrotu pieniędzy. Powinieneś otrzymać ich zwrot nie później niż do końca dnia roboczego od stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub zgłoszenia tego faktu. Jeśli bank nie zwróci ci środków, złóż reklamację. 15 dni roboczych - w takim czasie klient powinien otrzymać odpowiedź na reklamację usługi płatniczej.

Jeżeli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, bank powinien niezwłocznie zwrócić mu utracone pieniądze - przypomina Rzecznik Finansowy. Chodzi właśnie o przypadki kradzieży pieniędzy z internetowego rachunku bankowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawca usług płatniczych (na przykład bank) ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać próbę oszustwa ze strony klienta. Kiedy bank może odmówić zwrotu? Odmowa zwrotu następuje najczęściej tylko w oparciu o uprawdopodobnienie pewnych faktów i okoliczności zmierzających do wykazania autoryzacji, winy, umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa klienta. Tymczasem przepisy jasno mówią, że to na banku spoczywa ciężar udowodnienia tych okoliczności. Bank powinien najpierw niezwłocznie oddać klientowi pieniądze, a następnie - jeżeli ma podstawy, by sądzić, że powinien w całości lub części odpowiadać za nieautoryzowaną transakcję - dochodzić tej kwoty od klienta na przykład przed sądem.

