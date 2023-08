Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego decydują, co zrobić z 500 tysiącami złotych

Lista projektów, na które można głosować została zatwierdzona w ubiegłym miesiącu. Obecnie trwa głosowanie. Przypomnijmy, że budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy Brześć Kujawski, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych. Głosowanie trwać będzie do 6 sierpnia. W ten sposób mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu gminy. To szansa, żeby zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek najbliższego otoczenia.

Jakie projekty mają szanse na wykonanie w przyszłym roku? W tym roku do głosowania wytypowanych zostało sześć projektów. Pierwszy projekt to siłownia zewnętrzna wraz z mini boiskiem do piłki nożnej i polem do minigolfa. Koszt - 100 tys. zł. Projekt ten jest adresowany m.in do mieszkańców osiedla Falborek i okolic szukających sposobu na poprawę kondycji i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.