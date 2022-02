Mieszkańcy Chełmna dostaną ogromną podwyżkę za odpady komunalne

31 złotych - do takiej kwoty - z obecnych 19 złotych od osoby na miesiąc - wzrośnie w Chełmnie opłata za selektywne gospodarowanie odpadami. Mimo iż propozycja, którą przedstawił w uchwale Urząd Miasta Chełmna, było... 29 złotych! Dla wielu radnych już wzrost opłaty z 19 do 29 złotych był ogromny, ale nie dla radnych z klubu burmistrza Chełmna.

To właśnie Dominika Wikiera - z klubu burmistrza - zaproponowała w imieniu Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna, której przewodniczy - stawkę 31 złotych miesięcznie od mieszkańca prowadzącego selektywną zbiórkę w swoim gospodarstwie domowym. To więcej niż chciano w urzędzie! Między innymi klubowi koledzy przewodniczącej Wikiery i burmistrza - przyklepali tę propozycję. Ośmiu radnych było za drastyczna podwyżką do 31 złotych, siedmiu przeciwko.