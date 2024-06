Z kolei w klubie Koalicji Obywatelskiej, która na początku kadencji miała aż 11 radnych - i rządziła wspólnie z Rychwickim, który dokładał brakujący do większości głos - zostało już tylko 8 osób. 21 czerwca Platformę Obywatelską opuścił Jacek Bętkowski, a tydzień później inowrocławskie struktury PO poinformowały, że z klubu usunięto Marię Żukowską i Ewę Podogrodzką za to, że jak napisano w oświadczeniu "umożliwiły ludziom PiS i ziobrystom przejęcie władzy w mieście i zdradziły ideały i wartości Koalicji Obywatelskiej oraz wyborców". Obie radne wstrzymały się bowiem od głosu podczas głosowania o dołączenie do porządku obrad wniosku o odwołanie Patryka Kaźmierczaka (KO) z funkcji przewodniczącego rady, co stało się faktem w kolejnym głosowaniu.