Mieszkańcy Grudziądza i radni dopytują: - Policyjne punkty przyjęć na dwóch osiedlach znikną?

Sprawą też zainteresowali się radni Sojuszu Obywatelski Grudziądz, Łukasz Kowarowski i Grzegorz Miedzianowski. Dodajmy, radni z okręgu obejmującego osiedle Lotnisko. - Martwimy się o to, ponieważ osiedla na których znajdują się te posterunki liczą ponad 10 tysięcy mieszkańców i nie wyobrażamy sobie, aby tych punktów nie było - apeluje Łukasz Kowarowski. - Dodam, że grudziądzka komenda policji obejmująca swoim zasięgiem również powiat, ma posterunki w Łasinie który liczy 8 tysięcy mieszkańców, Grucie gdzie jest ponad 6 tys. mieszkańców, a obecnie budowany jest w Radzyniu Chełmińskim gdzie mieszka 5,5 tysiąca mieszkańców.

- Te dwa osiedla to małe miasteczka. Osoby, które przyszły do mnie na dyżur wprost pytały "co będzie dalej"? Dotąd sprawy czy to porządkowe, związane z kradzieżami, zakłócaniem spokoju załatwiały w tych punktach - dodaje radny Grzegorz Miedzianowski.