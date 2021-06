Mieszkańcy Grudziądza odcięci nadal od apteki całodobowej. Czy to wreszcie się zmieni? PA

Władze szpitala w Grudziądza zapewniają, że będą starali się by w wyniku rozmów z najemcami apteki przy lecznicy: była ona lepiej zatowarowana i działała w pełnym ruchu. Archiwum

- Żeby w całym Grudziądzu nie było choć jednej apteki nocnej? Wyszłam z córką z SOR-u o godzinie 1 w nocy, lekarka kazała wykupić receptę i od razu podać leki po powrocie do domu. Pytając pielęgniarkę o to gdzie mogę zrealizować receptę oznajmiła mi, że muszę szukać w innym mieście bo u nas tylko działa do północy. Masakra - opisuje pani Sabina.