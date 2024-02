Mieszkańcy Opławca w Bydgoszczy nie chcą już brodzić w błocie. Domagają się remontu głównej ulicy osiedla

To właśnie on i między innymi radny miasta Bogdan Dzakanowski uczestniczyli w spotkaniu z prezydentem Rafałem Bruskim, które odbyło się w piątek w bydgoskim ratuszu. Prezydentowi wręczono petycję z ponad dwoma tysiącami podpisów mieszkańców Opławca.

- Wnosimy o objęcie pracami projektowymi i dalszym wykonaniem całej ulicy Opławiec od ulicy Koronowskiej do końca, pod las - mówi Jakub Montowski, bydgoski adwokat i mieszkaniec Opławca.

Petycje to jedyne wyjście?

To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy tego właśnie osiedla zwracają się do władz miasta z apelem o remont dróg. Poprzednio petycję, pod którą podpisało się prawie dwa tysiące mieszkańców, złożyli w sierpniu.

Mieszkańcy zwracają uwagę na to, że w związku z obecnie obowiązującymi w Bydgoszczy przepisami, nie mają szansy konkurować z innymi osiedlami, których drogi są remontowane. Chodzi o kryterium liczby użytkowników danej drogi. W pierwszej kolejności może zostać poprawiony stan tych ulic, które obsługują najwięcej mieszkańców.

- W planach miasta nasz obszar jest określany, jako strefa osiedla rezydencjalnego, z działkami o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych - mówi jeden z mieszkańców. - To oznacza, że nigdy nie będziemy w stanie skutecznie zabiegać o to, by dostrzeżono nas. Przecież siłą rzeczy, w rejonach, gdzie zabudowa jest gęstsza, gdzie są budynki wielorodzinne, mieszka więcej ludzi. Stąd właśnie ta petycja.

Poprzednia petycja okazała się skuteczna, bo w budżecie na 2024 rok zabezpieczono pieniądze na remont ulicy Opławiec od skrzyżowania z Biwakową do Koronowskiej. Teraz mieszkańcy chcą, by wybudować też dalszy odcinek, który obecnie jest drogą gruntową.