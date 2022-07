Mieszkanie pana Jerzego z Grudziądza to śmietnisko! Sąsiadki: - Karaluchy zaczynają już wyłazić! [zdjęcia]

Kamienica, w której mieszka pan Jerzy nie należy do tych "reprezentatywnych" w Grudziądzu. Po wejściu, klatka schodowa też odpycha. Na półpiętrze toaleta... Wchodzę wraz z sąsiadkami do mieszkania pana Jerzego. Od razu odrzuca i fetor i sterty przeróżnych śmieci. Dwa pokoje, kuchnia zawalone wszystkim czym tylko się da: od starych, zdezelowanych mebli, sprzętów agd, odpady po jedzeniu. Dosłownie wszystko!

Chciałby pan wyjść z tego syfu i żyć jak człowiek?

- Chciałby pan wyjść z tego syfu? - zadaję kolejne pytanie. - No na pewno dobrze byłoby to uporządkować. Nazbierało się tego od kilku lat. Jak matka żyła, to tak nie wyglądało, a po jej śmierci to się pogorszyło.