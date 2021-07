Mieszkaniec Jabłonowa Pomorskiego w powiecie brodnickim dwa razy prowadził samochód po alkoholu!

Policjanci z Jabłonowa Pomorskiego we wtorek, 20 lipca patrolując ulice miasta zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę forda, który, jak się okazało, stracił prawo jazdy miesiąc wcześniej, ponieważ prowadził wtedy samochód będąc pijanym. Po zbadaniu alkotestem okazało się, że mężczyzna tym razem także był pijany - miał ponad 2,1 promila alkoholu we krwi!

41-latek z Jabłonowa Pomorskiego został zatrzymany, a po wykonaniu niezbędnych czynności zwolniony do miejsca zamieszkania.

Grozi mu teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.