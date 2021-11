Mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego chce parkować na wysepce parkingowej niedaleko swojego domu, ale nie może. Gmina odpowiada

Mieszkaniec Jarantowic chce parkować przy swoim domu, a urzędnicy z gminy Ryńsk odpowiadają, że wysepka parkingowa nie powstała z myślą o tworzeniu miejsc parkingowych dla TIR-ów

Mieszkaniec Jarantowic pracuje jako kierowca zawodowy, jeździ ciężarówką. W październiku 2021 r. w pobliżu jego domu oficjalnie otwarto nowo wybudowaną świetlicę wiejską. Do niej natomiast prowadzi przebudowywana od grudnia 2020 r. do maja 2021 r. droga, z utworzoną wysepką parkingową. Przez lata droga ta była wyłożona betonowymi płytami. Wtedy nasz Czytelnik parkował ciągnik siodłowy blisko swojego domu, a naczepę koło posesji sąsiada. Jak mówi, przez lata nikt się tą drogą nie interesował, ale zmieniło się to po przebudowie tej drogi.

Gdy zbudowano świetlicę wraz z drogą do niej prowadzącą, nasz Czytelnik zaczął parkować na wyremontowanej drodze, a konkretnie na wysepce parkingowej, która znajduje się w pobliżu terenu szkoły. Mieszkaniec Jarantowic podkreśla, że parkując na wysepce parkował jak pozostałe pojazdy osobowe, nikomu nie utrudniał dojazdu. Zajmował trzy miejsca parkingowe. Od października jednak nie może tam parkować, ponieważ na drogę nie może wjechać - przy drodze zamontowano znak, który zakazuje wjazdu pojazdom o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Nasz Czytelnik z Jarantowic nie godzi się na to, aby na drogę nie mogły wjeżdżać śmieciarki czy samochody transportujące węgiel. Jak nam przekazał, zwrócił się z tym do Urzędu Gminy w Ryńsku, ale z uwagi na fakt, że znak wciąż jest zamontowany, a jako mieszkaniec musi mieć dojazd do posesji, poprosił o interwencję naszą redakcję. - Zostaliśmy odcięci od świata - mówi nam.