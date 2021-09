Mike Taylor żegna się z reprezentacją koszykarzy. Teraz Igor Milicić?

Mike Taylor został trenerem reprezentacji Polski koszykarzy w 2014 roku. Od tego czasu kadra trzykrotnie awansowała do mistrzostw Europy - dwa razy zajmując pierwsze miejsce w grupie kwalifikacyjnej. W 2015 dotarła do 1/8 finału EuroBasketu we Francji - tam za silna okazała się Hiszpania, późniejszy triumfator turnieju. W 2017 roku drużynie nie udało się wyjść z grupy.

Reprezentacja Polski z trenerem Taylorem w 2019 roku awansowała również na mistrzostwa świata - dokonała tego po 52 latach przerwy, eliminując po drodze m.in. Chorwację. Na mundialu w Chinach pokonała m.in. gospodarzy i Rosję, zmierzyła się z USA i ostatecznie zajęła 7. miejsce.

Były blaski w pracy Taylora, ale były także cienie. Problemem reprezentacji w ostatnim czasie stały się podziały wewnątrz drużyny. Po konflikcie z prezesem PZKosz Radosławem Piesiewiczem z kadrą pożegnał się jej wieloletni kapitan i wciąż jeden z najlepszych polskich koszykarzy, Adam Waczyński. Trener Taylor nie potrafił stanąć w obronie gracza i po serii oświadczeń z obu stron dalsza współpraca okazała się praktycznie niemożliwa.