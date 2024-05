Miodowy blond to hit dla 50-latek - zdjęcia, inspiracje. Ta fryzura jest modna na lato i odmładza! [10.05.2024]

Jaka fryzura po 50. roku życia?

Ten kolor włosów odmładza - inspiracje na zdjęciach

Chcąc uzyskać efekt odmłodzenia, fryzjerzy radzą wybór ciepłych odcieni blondu i brązu. Warto podkreślić, że kolor włosów powinien pasować do naszego typu urody - brwi, koloru i oprawy oczu, cery. Modnymi odcieniami są miodowy blond, piaskowy blond, karmelowy brąz czy kasztan.

Miodowy blond to hit wśród fryzur do 50-latek. Ten kolor włosów optycznie odmładza - rozświetla twarz i odciąga uwagę od zmarszczek. Panie chętnie wybierają go na lato 2024. Zobacz w naszej galerii, jak się prezentuje: