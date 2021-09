Mistrzostwa Polski Par Klubowych dla GKM. Klub uczcił tytuł kontraktami! [zdjęcia]

W przeciwieństwie do pozostałych uczestników, grudziądzanie dość poważnie potraktowali te zawody. Do rywalizacji posłali Krzysztofa Kasprzaka i Przemysława Pawlickiego. Choć ci zawodnicy w PGE Ekstralidze nie należeli do najmocniejszych, na tle rywali z piątkowego finału, wyrośli na faworytów.

Na drodze mogli im stanąć zawodnicy Włókniarza Częstochowa - Kacper Woryna i Bartosz Smektała, a punkty z pewnością mogli odbierać im Piotr Protasiewicz czy Paweł Przedpełski.