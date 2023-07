Mistrzowska czwórka wioślarska pokonana w prestiżowych regatach w Henley

Regaty królewskie rozgrywane od 1839 roku mają bardzo prestiżową rangę. Na nabrzeżu Tamizy gromadzą się tysiące Brytyjczyków, którzy gorąco dopingują wioślarki i wioślarzy rywalizujących na dystansie 1 mili i 550 jardów czyli 2 km i 112 metrów w różnych typach łodzi. Do tegorocznych regat zgłoszonych zostało blisko 800 osad. W jednym biegu płyną dwie łodzie, z czego przegrany odpada, a zwycięzca awansuje dalej.

W tym roku do Henley wybrały się trzy polskie osady: aktualni mistrzowie świata i Europy w czwórce podwójnej w składzie: Dominik Czaja, Mateusz Biskup (Lotto-Bydgostia), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń), Fabian Barański (Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie) oraz Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz), wicemistrzyni olimpijska z Tokio w czwórce podwójnej, tym razem zgłoszona w skiffie oraz skiffista Piotr Płomiński.

Czwórka pewnie w półfinale pokonała osadę z Kanady i w finale The Queen Mother Challenge Cup spotkała się z łączoną czwórka dwóch brytyjskich klubów Nottingham Rowing Club i Leander Club. Biało- czerwoni mocni ruszyli ze startu i z nieznaczną przewagą prowadzili przez większość dystansu. Na finiszu, to jednak rywale zachowali więcej sił i wysforowali się na czoło i tego prowadzenia już nie oddali. Może gdyby to był klasyczny dystans 2000 m, a nie dłuższy o 112 metrów to zwycięstwo byłoby po stronie polskiej czwórki? Nie udało się zatem podopiecznym Aleksandra Wojciechowskiego i Roberta Sycza podtrzymać zwycięskiej passy trwającej od ubiegłorocznych mistrzostw świata i powtórzyć osiągnięć z Henley choćby czwórki dominatorów: Konrad Wasielewski, Mariusz Jeliński, Marek Kolbowicz, Adam Korol, mistrzów olimpijskich i czterokrotnych mistrzów świata, czy też dwójki podwójnej wagi lekkiej Robert Sycz - Tomasz Kucharski.