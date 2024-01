MKS Będzie - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Goście sprawili niespodziankę!

Bydgoska drużyna mierzyła się z MKS Będzin. Rywale to liderzy rozgrywek Tauron 1. Ligi. We wcześniejszych meczach wywalczyli 44 punkty. Bydgoszczanie - z jednym rozegranym meczem więcej - mieli ich 31 i zajmowali szóste miejsce w ligowej tabeli. Faworytami tego starcia byli więc gospodarze. Tym bardziej, że pierwszy mecz tego sezonu - w Bydgoszczy - wygrali 3:1.

W Będzinie bydgoscy siatkarze świetnie zaczęli to spotkanie. Dobrą zagrywką i odpowiednim skupieniem w ataku budowali sobie bezpieczną przewagę i pewnie wygrali najpierw pierwszego, a potem drugiego seta.

I mieli szansę zakończyć to spotkanie w trzech setach. Kolejna partia była tak zacięta, że skończyła się grą na przewagi. Obronną ręką z tej walki wyszli jednak miejscowi i mecz się toczył. W czwartej partii siatkarze MKS złapali drugi oddech i w końcówce wykorzystali błędy bydgoskiej ekipy, doprowadzając do tie breaka.

Decydujący set również był nerwowy, na punkt jednej drużyna, tym samym odpowiadali rywalem, ale[b] końcówka tym razem należała do BKS.