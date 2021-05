Młodzi mówią, że pandemia koronawirusa to stan wojenny ich generacji. Przesadzają?

Młodzi mówią, że pandemia to stan wojenny ich generacji. Przesadzają? Trudno ludziom w wieku 40+ zrozumieć doświadczenia młodych. Pamiętajmy, że te młode osoby doświadczają dziś rzeczywistości, która już w ich życiu się nie powtórzy. To czas doświadczania relacji społecznych, budowania związków i nabywania doświadczeń, które będą miały decydujący wpływ na życie towarzyskie, społeczne, zawodowe i duchowe. Ich frustracja jest zrozumiała - zamknięcie na rok i radykalne ograniczenie możliwości spotkań będzie miało wpływ na sytuację tych osób również z perspektywy ekonomicznej. Ci młodzi ludzie wchodzą na rynek pracy w czasie kryzysu (który jeszcze parę miesięcy potrwa) i przez to będą trwale poszkodowani. Ich dochody będą trwale niższe niż u osób, które weszły na rynek pracy w okresie prosperity. Pandemia najmocniej uderzyła w młodych, bo uderzyła w nich podwójnie. Wielu straciło pracę albo pracuje na znacznie gorszych warunkach (nie mogąc liczyć już na umowę o pracę). Cios drugi wynika z tego, że poprzez walkę z kryzysem i bardzo silne obniżenie stóp procentowych ludzie uciekają z oszczędnościami na rynek nieruchomości. Stąd dramatyczny wzrost cen na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. A to jest szczególnie istotne z perspektywy najmłodszego pokolenia, które wchodzi w dorosłość i myśli o usamodzielnieniu.

Czy to również symboliczny koniec liberalnej demokracji dotychczasowej formule? Można dostrzec znamiona kryzysu, a koronawirus ujawnił w dwójnasób słabość liberalnej demokracji. Wyraźnie widać, że Chiny dały sobie radę z znacznie sprawniej. Ale czy to jest rzeczywiście początek końca formuły liberalno-demokratycznej? Takiego stwierdzenia bym nie zaryzykował. Państwa Azji Południowo-Wschodniej: Tajwan, Korea Południowa, a także Wietnam, Australia, Nowa Zelandia czy Japonia poradził sobie też całkiem nieźle. Nie mam wrażenia, że model chiński nagle stał się bardzo atrakcyjny dla reszty świata. Oczywiście, Chiny są wygranymi tego kryzysu, ale to nie jest tak jednowymiarowe, bo na pandemii wszyscy trochę stracili. Sam fakt, że wirus wydostał się z Chin będzie zapewne przedmiotem różnych postępowań i wniosków o odszkodowania. To spowoduje kolejne napięcia. Pandemia pozostawi po sobie sporo chaosu i nieufności. I tę nieufność bardzo trudno będzie zwalczyć.

Pandemia była rzeczywistym początkiem XXI wieku? Historycy lubią takie cezury natomiast dopiero za kilkadziesiąt lat dowiemy się na ile były one właściwe. Z mojej perspektywy początkiem XXI wieku był rok 2008 i to z trzech powodów. Po pierwsze, z powodu wielkiego kryzysu finansowego, który zmienił pozycję globalną Stanów Zjednoczonych. Po drugie, mieliśmy wówczas do czynienia z inwazją Rosji na Gruzję i to było zakwestionowanie nienaruszalności granic (kontynuacją tych wydarzeń była aneksja Krymu). W tym roku odbyły się również igrzyska olimpijskie podczas których po raz pierwszy klasyfikację medalową wygrały Chiny, a nie USA. To był symboliczny moment. Na pewno rok2020 domyka burzliwą dekadę kryzysów. Ubiegły rok możemy uznać za symboliczny koniec ery postzimnowojennej. Wchodzimy w nową epokę, której nazwy jeszcze nie mamy.

„Wielki Reset” - to najbardziej nośne hasło pandemii. Co zmienią te dwa lata w życiu statystycznego Polaka?

Pandemia nie przyniosła radykalnej zmiany, ale przyśpieszyła procesy, które były obserwowane w ostatnich latach. Na pewno część pracowników przejdzie pracę zdalną, wielu zada sobie pytanie, czy faktycznie muszę mieszkać w centrum dużego miasta. Wzrost cen, zwłaszcza w największych miastach, może wypchnąć część Polaków z powrotem do na prowincję (co zresztą nie byłoby złe). Druga sprawa to kwestia rynku pracy i tutaj pogłębiło nam się zjawisko szarej strefy kosztem umów o pracę. A więc jakość pracy, ochrona praw pracowniczych się pogorszą. Kryzys sprawił też, że maleje skłonność do inwestowania, co było dużym problemem jeszcze przed pandemią i co wpływa na liczbę miejsc pracy.

Na długo pozostanie u pracodawców i pracowników poczucie niepewności, które będzie miało przełożenie na nasze zdrowie psychiczne. Jeżeli miałbym powiedzieć o resecie, to to jest właśnie najpoważniejszy reset. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, staraliśmy się tę niepewność ograniczyć poprzez ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, poprawę jakości służby zdrowia. Żyliśmy w świecie względnej pewności. A teraz czeka nas przejście od takiej złudnej pewności do świata, który jest bardzo niepewny, a przyszłość bardzo trudna do prognozowania.

Dr Marcin Kędzierski. Archiwum

Kto okaże się politycznym zwycięzcą po pandemii?

Jak zapowiadają naukowcy z Niemiec, jeśli pandemia potrwałaby co najmniej 2 lata, zresetowałaby nam władzę w całej Europie. Dowiedzielibyśmy się, że rządzić mogą ludzie, co do których 2 lata nie przypuścilibyśmy nawet, że mogą dojść do władzy.

Choć na początku pandemii zaufanie do rządów wzrastało (co jest naturalnym zjawiskiem w czasie kryzysu) to z czasem siła tych ruchów nazywanych populistycznymi zaczęła na powrót rosnąć. Polska jest na tym tle ciekawym przykładem - jednym z bardzo nielicznych państw, w których zaufanie do rządu w czasie pandemii radykalnie spadło. Obecnie zaufanie do rządu jest w Polsce najniższe wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Ale ta nieufność przekłada się nie tylko na rząd, ale na całą elitę polityczną. W czasie pandemii w sondażach wszystkie partie polityczne traciły i to może być sygnał, który otworzy drogę do władzy nowym ruchom spoza tradycyjnej polityki. Beneficjentem tego zjawiska w Polsce może być Szymon Hołownia. Gdyby wybory miały odbyć się w tym roku, Polska 2050 byłaby głównym rozgrywającym i decydowała o tym kto będzie tworzył przyszły rząd. Ale czy tak się stanie za 2-3 lata, nie jestem już pewien.