Młodzi z Grudziądza i okolic tłumnie szukają ofert pracy na wakacje. Pomaga w tym Młodzieżowe Centrum Kariery

- Jestem studentem i mam wakacje do października. Cały rok akademicki nauka była zdalna, więc byłem na miejscu w Grudziądzu i siłą rzeczy też tutaj szukam już pracy na lato, a nie tam gdzie studiuję - mówi Jakub. - Mamy zaplanowany wyjazd do Bułgarii ze znajomymi we wrześniu i chciałbym dorobić, aby mieć na własne wydatki, a nie oglądać się na rodziców. Czego szukam? Przeglądam oferty póki co, ale jest w czym wybierać.