Trwa rekrutacja do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu. Jaka jest oferta? M.in. otwiera się nowa pracownia - fryzjerska

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Grudziądzu trwa nabór uczniów, którzy chcą uczyć w VII i VIII klasie lub szkole branżowej pierwszego stopnia. Decydując się na ten typ kształcenia, uczniowie zawierają indywidualne umowy o pracę aby przygotować się do przyszłego zawodu. Kształcenie teoretyczne odbywa się w przypadku uczniów VII i VIII klas cztery dni w tygodniu w szkole podstawowej, a szkole branżowej trzy razy w tygodniu, a praktyczne dwa razy w tygodniu. Jeśli chodzi o praktykę, to podopieczni grudziądzkiego OHP mogą skorzystać z oferty tego ośrodka. Do wyboru mają:

pracownię stolarską

pracownię elektryczną

pracownie do nauki zawodu kucharza

Od nowego roku szkolnego 2021/2022 do dyspozycji będzie także pracownia fryzjerska, w której będzie mogło praktykę nabywać 15 osób.