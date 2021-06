Mniej upraw ozimych, część trzeba było zaorać. Stan na polach w Polsce wg GUS

W bieżącym roku kwitnienie drzew i krzewów owocowych oraz roślin na plantacjach jagodowych było opóźnione , w zależności od regionu kraju, od kilku do nawet kilkunastu dni. Utrzymujące się w pierwszych miesiącach okresu wegetacyjnego niskie temperatury przyczyniły się również do znacznego ograniczenia oblotów zapylaczy, a występujące częste opady deszczu utrudniały prowadzenie ochrony roślin przed chorobami grzybowymi i szkodnikami roślin.

Poprawa warunków agrometeorologicznych w maju wpłynęła korzystnie na wegetację zasiewów jarych. Występujące od połowy maja dość intensywne opady deszczu zdecydowanie pozytywnie wpłynęły na poprawę stanu zbóż jarych i ozimych.

Ocena wielkości strat w uprawach ozimych

W bieżącym roku łączne straty w powierzchni zasiewów ozimin były na poziomie nieco wyższym niż w roku ubiegłym, a ich stan oceniany bardzo wczesną wiosną był na ogół dobry. Ocenia się, że do połowy maja zaorano i zakwalifikowano do zaorania łącznie ok. 11,2 tys. ha powierzchni zasianej zbożami ozimymi tj. ok. 0,3% powierzchni zbóż ozimych, w tym: