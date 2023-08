Mnóstwo wyjazdów straży pożarnej do usuwania gniazd os i szerszeni w regionie. Wiele niezasadnych zgłoszeń

- 1421 w ciągu ostatnich dwóch tygodni sierpnia, a jak jeszcze dodać do tego lipiec… – mówi bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Niestety, te liczby generują ludzie, których wezwania są dla nas często nieuzasadnione.

Interweniują w razie zagrożenia życia

- Jeśli okaże się, że nie jest to miejsce stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, strażacy zabezpieczą je, pouczą, żeby nie podchodzić, nie drażnić i cały obiekt przekażą właścicielowi, żeby sam uporał się z tymi osami – informuje Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Poważne osłabienie sił ratowniczo-gaśniczych

- W okresie czerwiec – wrzesień roku 2008, na terenie kraju odnotowano ok. 70 tys. zdarzeń związanych z usuwaniem owadów lub ich gniazd, co stanowi 30 procent ogółu interwencji jednostek ochrony przeciw pożarowej w tym okresie – uzasadniał decyzję Komendant Główny PSP. - Podczas tych interwencji zaangażowanych było około 290 tys. strażaków PSP i OSP, dysponujących 75 tys. pojazdów. Liczby te pokazują, że zaangażowanie w usuwanie rojów lub gniazd może stanowić poważne osłabienie sił Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i - co należy podkreślić - dotyczy ono okresu letniego, charakteryzującego się wzmożoną liczbą interwencji.