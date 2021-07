Modne fryzury na lato 2021. Te krótkie ścięcia są hitem tegorocznych wakacji [zdjęcia - 23.07.21]

Starosta grudziądzki przyjechał do Sępólna Krajeńskiego motocyklem. To część jego wakacyjnego planu

Starosta grudziądzki wybrał się do starosty Jarosława Tadycha na motocyklu. To szczególna wizyta, bo przecież samorządowcy, gdy się spotykają, są w garniturach i często pod krawatem. Ale są wakacje i można pozwolić sobie na wiatr we włosach...