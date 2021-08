Mogilno. Woda dla Kujaw miałaby płynąć rurociągami z Wisły. Relacja z konferencji w MDK [zdjęcia]

Podczas specjalnej konferencji uznano za istotny transfer wody z Wisły do nawodnień rolniczych, co odbywałoby się specjalnymi rurociągami w wymiarze nie większym niż 200 mln metrów sześciennych rocznie.

System miałby charakter trzystopniowy. Pierwszy stopień stanowić miałyby główne rurociągi zasilające, tłoczące wodę pobieraną z Wisły. Łączna długość korytarzy tych rurociągów nie przekroczyłaby 200 km. Drugi stopień to rurociągi dystrybucyjne - ich rolą byłoby rozprowadzanie wody do lokalnych punktów dystrybucji oraz do cieków i zbiorników. Na bazie lokalnych punktów powstałaby sieć lokalna, zapewniając dostęp dla końcowych użytkowników.

Długość rurociągów dystrybucyjnych oszacowano na kilkaset kilometrów, a liczbę lokalnych punktów dostępowych na kilkadziesiąt.

Jak podkreślono, obszar należy do najważniejszych przestrzeni żywicielskich w kraju, zajmując powierzchnię ok. 1,7 proc. powierzchni Polski, dostarczając co najmniej 10 proc. produkcji roślinnej polskiego rolnictwa.