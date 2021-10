Morsuje, potrafi pojechać rowerem... nad morze. Poznaj Darusza Pawlaka - Sołtysa Roku 2021 Woj. Kujawsko-Pomorskiego

- Byłem ogromnie zaskoczony. Nie tylko zwycięstwem w konkursie, ale też faktem, że mieszkańcy zebrali - w moim imieniu - całą dokumentację tego, co udało się zdziałać w Sławkowie - dzieli się wrażeniami Dariusz Pawlak.

To właśnie on może poszczycić się tytułem Sołtysa Roku 2021, który odebrał podczas 8. Forum Rolniczego w Bydgoszczy.

Prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne i biznes związany z ogrodnictwem. Poznajmy bliżej tegorocznego laureata - mieszkańca gminy Chełmża.

Dariusz Pawlak funkcję sołtysa objął jesienią 2012 roku. Dotychczasowe sukcesy?

- Wcześniej nie mieliśmy własnej świetlicy, pozyskałem z gminy tzw. poniatówkę, drewniany budynek sprzed lat. Bez prądu, wody. W środku pustka. Udało się go jednak wyposażyć, są podstawowe media. Nasza świetlica żyje: spotykają się tutaj m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich, starsze pokolenie prowadzi kółko różańcowe. Któregoś roku - tuż przed sylwestrem - pomyśleliśmy "przecież na każdy wybiera się na bal, czemu się nie spotkać w większym gronie?". Dość spontanicznie zebraliśmy się przy ognisku - każdy przyniósł, co miał. Wydźwięk był bardzo pozytywny. Impreza przeniosła się do świetlicy, wprawdzie było zimno - bawiliśmy się w kurtkach, ale bardzo fajnie wspominamy tamto powitanie Nowego Roku. Sławkowo było - jak to wsie popegeerowskie - bardzo podzielone. Rolnicy i byli pracownicy PGR-u. Chyba udało się przełamać tę barierę. Cóż, trzeba rozmawiać. Integracja mieszkańców jest dla dla mnie istotna. Na początku września mieliśmy przedstawienie teatru Afisz. Mieszkańcy - niezależnie od wieku, mieli też okazję wziąć udział w kursie pierwszej pomocy. Staram się, aby coś się u nas działo.