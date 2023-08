MŚ w grapplingu: Medalowe żniwa biało-czerwonych w formule Gi!

Do rywalizacji nie przystąpiło wielu Amerykańskich grapplerów, którzy po sukcesie w formule Gi (zwycięstw w klasyfikacji drużynowej) nie stawili się w większej grupie na oficjalnym ważeniu tym samym nie zostali dopuszczeni do rywalizacji.

Po swój drugi tytuł mistrza świata sięgnął Andrzej Iwat (KS Złomiarz Team Gdańsk) w kategorii do 100kg. Po triumfie w formule No-Gi tym razem nasz grappler był niepokonany w formule Gi czyli rywalizacji w kimonach.

Po swój drugi tytuł mistrzyni świata w Warszawie sięgnęła Magdalena Loska (KS Shark Łódź) w kategorii do 71kg. W finałowej walce pokonała po dogrywce Francuzkę Alycia Quenee. Był to trzeci pojedynek tych zawodniczek podczas zawodów w Warszawie i wszystkie wygrała nasza grapplerka.

W kategorii do 53kg oglądaliśmy "siostrzany" finał w którym zmierzyła się Magdalena Giec (Stowarzyszenie Grappling Kraków) i Adriana Wojarska (Copacabana Kielce). Lepsza okazała się być Wojarska i do srebrnego medalu w formule No-Gi dołożyła tytuł mistrzyni świata w formule Gi. Giec została wicemistrzynią świata czym powetowała sobie słabszy występ w formule No-Gi.

Tytuł mistrzyni świata wywalczyła również wywodząca się z ju-jitsu, Justyna Sitko (ZUKS Siła Mysłowice) w kategorii do 90kg, wicemistrzynią została również Sandra Pniak (Stowarzyszenie Grappling Kraków), a brązowy medal wywalczyła Alicja Stypułkowska (Stowarzyszenie BJJ Factory Warszawa) w kategorii do 53kg oraz Justyna Czyczyn (Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers) w gronie zawodniczek do 90kg.

Sponsorem Polskiego Związku Zapaśniczego jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A, a turniej został zorganizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „Mazowsze” zadanie publiczne - dofinansowanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, a także Ministerstwa Sportu i Turystyki.