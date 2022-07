Mural Tomasza Golloba w Bydgoszczy znów zniszczony [zdjęcia]

Na niewiele to się zdało. Mural znów jest zniszczony. Tym razem pojawiły się tam wulgarne treści oraz wózek inwalidzki , wyśmiewający niepełnosprawność Golloba (na skutek wypadku żużlowiec ma uszkodzony rdzeń kręgowy).

- Przez blisko dwa lata był spokój. Ktoś się naprawdę odwagą popisał. Pomijam treści, które ktoś nabazgrał, a które są uwłaczające bez względu na sympatie sportowe czy klubowe. Żenada - napisał na facebooku Marcin Stawluk.

W rozmowie z bydgoszcz.tvp.pl dodał. - Wcześniejsze zniszczenia były aż tak skandaliczne.Wcześniej po prostu były bazgroły, jakieś hieroglify… Nie było tam niczego skierowanego w osobę Tomka. No tutaj te treści, ten skandaliczny znak, który tam jest… To jest po prostu skandal co tam zostało namalowane – powiedział Marcin Stawluk.

Mural ma zostać odnowiony.