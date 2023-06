Muzeum Solca przygotowało wakacyjną ofertę. Zobaczymy m.in. fotografie Marka Chełminiaka

Soleckie muzeum ma swoją siedzibę w Villi Anna. To jeden z piękniejszych budynków w Solcu Kujawskim. Tak było ponad sto lat temu i tak jest teraz. Zbudowano ją w 1911 r na zlecenie Johanna Reinholza, miejscowego przedsiębiorcy. Wraz z żoną Anną mieszkał on w willi do 1941 r., a następnie sprzedał ją innej, niemieckiej rodzinie. Ta jednak opuściła budynek uciekając przed Armia Czerwoną.

W 1945 r. w willi urządzono siedzibę NKWD. W piwnicach był areszt. Potem służyła ona działaczom PZPR. W kolejnych latach na niższej kondygnacji funkcjonował ośrodek zdrowia i pogotowie, na wyższej mieszkali lokatorzy. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła rezyduje tu od 2009 r. I tu zaprasza mieszkańców na wernisaże i spotkania. Często też wychodzi w teren, poza muzealne mury. Tak było np. w maju, gdy zorganizowano na rynku festyn garncarski.