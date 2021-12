Droga do przeprawy promowej w Solcu Kujawskim może być zalewana przez Wisłę. Tak mówi ekspertyza Marek Weckwerth

Gdy wyleje Wisła, jak w 2010 roku, duża część doliny znajdzie się pod wodę. Także droga dojazdowa do przeprawy promowej między Solcem Kujawskim i Czarnowem. Nie będzie to jednak nic nadzwyczajnego UKW Bydgoszcz Zobacz galerię (6 zdjęć)

Trwa budowa drogi do przyczółków przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Prom „Flisak”, bo tak go nazwano, ruszy nie wcześniej niż wiosną. My zaś już teraz sprawdzamy jak wyglądają warunki hydrologiczne całej przeprawy. Innymi słowy, czy droga i przyczółki nie są zagrożone zalaniem.