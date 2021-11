Na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie koło Warszawy. Tak było podczas drugiego dnia targów (zdjęcia)

Centralne Targi Rolnicze czyli Największe Targi Nowoczesnych Technologii dla Rolnictwa w Polsce, to trzydniowe wydarzenie, które zaczęło się 26 listopada 2021. Zorganizowano je w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy. Wśród zwiedzających - przede wszystkim rolnicy i przedstawiciele branży rolnej, którzy podkreślali, że w czasie pandemii, z powodu wcześniejszych obostrzeń, brakowało im takich imprez. Zobaczyć z bliska maszynę rolniczą, zajrzeć do niej, a przy okazji wymienić opinię z innymi gospodarzami - to nie to samo, co kontakt przez internet

Lucyna Talaśka-Klich