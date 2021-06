Na jakim paliwie jeździmy w całej Polsce i Kujawsko-Pomorskiem? Na coraz lepszym

Robisz to na drodze? Uważaj - możesz doprowadzić do wypadku!

Od stycznia do końca kwietnia 2021 r. do badań pobrano 532 próbki paliw , w tym 248 benzyn i 284 oleju napędowego. Inspektorzy stwierdzili, że 12 próbek nie spełnia wymagań jakościowych, co stanowi 2,26 proc. zbadanych próbek. Większość to olej napędowy. Pobrane w tym okresie próbki LPG spełniały normy.

Sam sprawdź!

W Kujawsko-Pomorskiem kontrole wypadły dobrze. Kontrolowane stacje można zobaczyć na mapie pod adresem: www.uokik.gov.pl/kontrola_jakosc_paliw_mapa.php