Na kilku rondach i skrzyżowaniu w Grudziądzu mimo ustaleń o cyklicznych przejazdach, ruch był blokowany w sposób ciągły!

- Raz wynikało to z tego, że nie zostały spełnione nasze postulaty i czekaliśmy aż przyjedzie wojewoda aby nas wysłuchać. Do tego czasu pojazdy nie wszędzie były przepuszczane. Poza tym nie wszyscy rolnicy przyjechali o jednakowej godzinie do Grudziądza - wyjaśnia Marek Duszyński szef Samoobrony. - Jesteśmy zadowoleni po spotkaniu z wicewojewodą. Pojawiło się światełko w tunelu, że wreszcie zaczną zapadać decyzje realnie poprawiające naszą sytuację. Mimo tego protest kontynuujemy.