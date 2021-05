Na mecz do Łodzi Abramczyk Polonia Bydgoszcz pojedzie już w innym składzie

- Wcześniej dopisało nam szczęście, teraz się nie udało - skomentował prezes bydgoskiego klubu. - Sezon jest dla nas trudny, bo kilku zawodników borykało się z kontuzjami . Brakowało nam w składzie Adriana Gały, upadek na treningu wpłynął na postawę Zengoty w ostatnim meczu. Nie ma co jednak szukać usprawiedliwień, trzeba myśleć o kolejnych meczach. Droga do play off jest teraz trudniejsza, ale wciąż mamy szanse. Straty z meczu w ROW w Rybniku trudno nam będzie odrobić, możemy jednak skutecznie powalczyć na innych torach .

Najbliższy mecz Abramczyk Polonia odjedzie w Łodzi (25.05). - Do składu wróci już Adrian Gała, a do formacji młodzieżowej dołączy Wiktor Przyjemski . Liczę, że drużyna pokaże wreszcie swój potencjał.

Przed sezonem Orzeł był typowany do walki o utrzymanie, a póki co, jest w czubie tabeli (6 punktów po czterech meczach). Póki co, pokonał już trzy drużyny, które przed startem rozgrywek były typowane do walki o awans: na swoim torze Unię Tarnów i ROW Rybnik, a na wyjeździe Wybrzeże Gdańsk. Abramczyk Polonię czeka tam trudne zadanie.

- Cała liga jest trudna i bardzo wyrównana. Każdy może wygrać z każdym, również nasza drużyna może jeszcze nie raz zaskoczyć - podsumował Jerzy Kanclerz.