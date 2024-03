Na Noteci powstały trzy nowoczesne przepławki dla ryb. To połowa z zaplanowanych

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa”.

Przepławki wyposażone zostały w wabiki nakierowujące ryby na przejście naśladujące naturalną rzekę. Tym samym – jak twierdzą twórcy tego systemu - stworzono możliwości zarówno do poszukiwania pokarmu, schronienia, ale też sposobności rozrodczych m.in. młodych węgorzy - gatunku krytycznie zagrożonego.

„Dlatego też, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną kraju realizujemy zadania służące odtwarzaniu korytarzy migracyjnych i udrażnianiu barier stojących na drodze organizmom wodnym” – informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) „Wody Polskie” w Bydgoszczy.

Łączna długość „niebieskich” korytarzy, na których usunięto bariery w przemieszczaniu się zwierząt to ok. 46 km, zaś powierzchnia siedlisk lepszego statutu ochrony to ok. 223 ha.